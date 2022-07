La premier finlandese Sanna Marin in vacanza tra le vigne del Prosecco trevigiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha scelto una delle più belle zone del trevigiano, Farra di Soligo, nel cuore del Prosecco, la premier finlandese Sanna Marin per una breve vacanza in Italia. La leader del Governo di Helsinky è giunta ieri nel nostro Paese, con un volo atterrato all'aeroporto di Venezia. Poi il trasferimento con la famiglia fino a Villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa.Nel cuore delle colline trevigianeIl lussuoso albergo si trova ai piedi del col di San Gallo, nel cuore delle zona del Prosecco, colline entrate nel patrimonio Unesco. C'è naturalmente riserbo sul programma della vacanza della premier finlandese, protetta da una discreta rete di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha scelto una delle più belle zone del, Farra di Soligo, nel cuore del, laper una brevein Italia. La leader del Governo di Helsinky è giunta ieri nel nostro Paese, con un volo atterrato all'aeroporto di Venezia. Poi il trasferimento con la famiglia fino a Villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa.Nel cuore delle colline trevigianeIl lussuoso albergo si trova ai piedi del col di San Gallo, nel cuore delle zona del, colline entrate nel patrimonio Unesco. C'è naturalmente riserbo sul programma delladella, protetta da una discreta rete di ...

