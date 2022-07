La polizia ferma in centro a Milano Bakayoko e il video fa il giro del web (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Bloccato, mani sul tettuccio di un'auto della polizia e un agente che lo perquisisce scrupolosamente, togliendo dalle tasche dei pantaloni portafoglio e altri oggetti voluminosi. Tiémoué Bakayoko è rimasto per qualche minuto così, mentre un altro agente puntava l'arma contro un suv sul quale viaggiava il calciatore del Milan e un'altra persona. Un controllo di polizia nel centro di Milano, ripreso però da un'automobilista che seguiva il suv del calciatore. ?? #Milan: #Bakayoko fermato dalla polizia e perquisito poiché scambiato per un'altra persona (video) pic.twitter.com/VdX91xReaX — Salvo Alferi (@salvo alferi) July 17, 2022 E il video è diventato virale sui social. Il controllo risale a domenica 3 ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Bloccato, mani sul tettuccio di un'auto dellae un agente che lo perquisisce scrupolosamente, togliendo dalle tasche dei pantaloni portafoglio e altri oggetti voluminosi. Tiémouéè rimasto per qualche minuto così, mentre un altro agente puntava l'arma contro un suv sul quale viaggiava il calciatore del Milan e un'altra persona. Un controllo dineldi, ripreso però da un'automobilista che seguiva il suv del calciatore. ?? #Milan: #to dallae perquisito poiché scambiato per un'altra persona () pic.twitter.com/VdX91xReaX — Salvo Alferi (@salvo alferi) July 17, 2022 E ilè diventato virale sui social. Il controllo risale a domenica 3 ...

