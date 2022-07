La polizia ferma il calciatore del Milan Bakayoko: pistole puntate e perquisizione, poi le scuse (Di lunedì 18 luglio 2022) Il calciatore del Milan Tiemoué Bakayoko, è stato fermato ieri dalla polizia di Milano in un posto di blocco. Il mediano rossonero è stato costretto a scendere dalla macchina, con gli agenti che si ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) IldelTiemoué, è statoto ieri dalladio in un posto di blocco. Il mediano rossonero è stato costretto a scendere dalla macchina, con gli agenti che si ...

