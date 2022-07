La Penisola sorrentina sulla strada del turismo sostenibile, domani il convegno (Di lunedì 18 luglio 2022) domani 19 luglio, presso la sala Tasso del Comune di Sorrento, a piazza Sant’Antonino, si terrà il convegno dal titolo “La Penisola sorrentina sulla strada del turismo sostenibile”. All’incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento, con il sostegno di Repower e con la partecipazione di Expedia e Travel Etcetera, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, prenderanno parte, tra gli altri, Davide Damiani, responsabile relazioni esterne di Repower, Pasquale d’Esposito, ceo di Travel Etcetera e Salvatore Bellone, destination manager di Expedia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022)19 luglio, presso la sala Tasso del Comune di Sorrento, a piazza Sant’Antonino, si terrà ildal titolo “Ladel”. All’incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento, con il sostegno di Repower e con la partecipazione di Expedia e Travel Etcetera, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, prenderanno parte, tra gli altri, Davide Damiani, responsabile relazioni esterne di Repower, Pasquale d’Esposito, ceo di Travel Etcetera e Salvatore Bellone, destination manager di Expedia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

