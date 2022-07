La nuova vita di Kean: l’attaccante pronto a prendersi la Juventus (Di lunedì 18 luglio 2022) La prossima stagione potrebbe essere quella di Kean; il centravanti, dopo le difficoltà dello scorso anno, è pronto ad essere protagonista. Durante lo scorso mercato estivo, nei giorni finali, la Juventus scelse di virare su Kean per sopperire all’addio, doloroso, di Cristiano Ronaldo. Il centravanti azzurro non ha avuto un grande impatto nel mondo bianconero e la scorsa stagione è stata tutto tranne che positiva. Pochi gol, prestazioni deludenti e la sensazione di poter dire addio una volta terminato il campionato; la situazione, però, sembra essere completamente cambiata. LaPresseTralasciando l’aspetto economico (la Juventus lo ha preso con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a ventotto milioni di euro) che, ovviamente, complica il discorso cessione, sembra che ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) La prossima stagione potrebbe essere quella di; il centravanti, dopo le difficoltà dello scorso anno, èad essere protagonista. Durante lo scorso mercato estivo, nei giorni finali, lascelse di virare super sopperire all’addio, doloroso, di Cristiano Ronaldo. Il centravanti azzurro non ha avuto un grande impatto nel mondo bianconero e la scorsa stagione è stata tutto tranne che positiva. Pochi gol, prestazioni deludenti e la sensazione di poter dire addio una volta terminato il campionato; la situazione, però, sembra essere completamente cambiata. LaPresseTralasciando l’aspetto economico (lalo ha preso con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a ventotto milioni di euro) che, ovviamente, complica il discorso cessione, sembra che ...

