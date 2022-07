La nuova Roma con l’arrivo di Dybala: come cambia l’11, tutte le soluzioni a disposizione di Mourinho | FOTO (Di lunedì 18 luglio 2022) La Roma adesso fa sul serio. I giallorossi si candidano ad una stagione di altissimo livello, l’ultimo colpo sul fronte calciomercato ha entusiasmato sempre di più la piazza, già caldissima dopo la vittoria della Conference League. Con un blitz notturno la Roma si è assicurata le prestazioni di Paulo Dybala, uno dei migliori calciatori in circolazione. Si tratta di un giocatore importantissimo dal punto di vista qualitativo, in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Sembrava fatta con l’Inter, poi si è registrato il dietrofront dei nerazzurri dopo l’arrivo di Lukaku. Si sono inserite Napoli e Roma, con il club azzurro la trattativa è saltata per i diritti d’immagine, i giallorossi hanno chiusto l’affare. Dybala ha raggiunto il Portogallo per le visite mediche, poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Laadesso fa sul serio. I giallorossi si candidano ad una stagione di altissimo livello, l’ultimo colpo sul fronte calciomercato ha entusiasmato sempre di più la piazza, già caldissima dopo la vittoria della Conference League. Con un blitz notturno lasi è assicurata le prestazioni di Paulo, uno dei migliori calciatori in circolazione. Si tratta di un giocatore importantissimo dal punto di vista qualitativo, in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Sembrava fatta con l’Inter, poi si è registrato il dietrofront dei nerazzurri dopodi Lukaku. Si sono inserite Napoli e, con il club azzurro la trattativa è saltata per i diritti d’immagine, i giallorossi hanno chiusto l’affare.ha raggiunto il Portogallo per le visite mediche, poi ...

