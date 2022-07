La nuova edizione de Il Collegio 7 avrà una nuova voce narrante (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Collegio 7 andrà in onda il 27 settembre 2022: tra le novità una nuova voce narrante, che passa da Magalli a Nino Frassica Il Collegio 7: chi sarà la nuova voce narrante su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Il7 andrà in onda il 27 settembre 2022: tra le novità una, che passa da Magalli a Nino Frassica Il7: chi sarà lasu Donne Magazine.

Pubblicità

acmilan : ?????? CRN: Scudetto Edition Aiutateci a scegliere la grafica celebrativa per la nostra nuova tessera del tifoso CRN… - XFactor_Italia : Save the date: ?? Il 15 settembre arriva la nuova edizione di #XF2022! Sono solo nove giovedì che ci separano dalla… - MattiaGiustoZan : RT @PremioPapa: Torna il #PremioPapa, quest'anno in una nuova veste e una nuova edizione, con vari eventi satellite, reading, eventi, talk,… - eliari2310 : RT @tienimistanotte: iniziano ad uscire già anticipazioni sulla nuova edizione di amici che andrà in onda esattamente tra un mese e mezzo e… - f1occ0dineve : ce la faremo a fare disco d'oro prima che inizi la nuova edizione? intanto stream -