La musica dei Queen in piazza della Pace a Santo Stefano Magra - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 18 luglio 2022) I QueenVision Santo Stefano Magra (La Spezia) 18 luglio 2022 - Un omaggio alla grande storia del rock. Martedì sera a Santo Stefano Magra suonerà il gruppo QueenVision una band ispirata al mitico ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) IVision(La Spezia) 18 luglio 2022 - Un omaggio alla grande storia del rock. Martedì sera asuonerà il gruppoVision una band ispirata al mitico ...

Pubblicità

reportrai3 : Questa sera in onda su @RaiTre e sabato alle 17.00 ??Uomini dei depistaggi degli apparati deviati dello Stato, della… - raicinque : Ginevra Di Marco, la “voce d’angelo” dei CSI, con Giovanni Lindo Ferretti ha fatto la storia del rock italiano per… - vaticannews_it : Terzo viaggio nei #Balcani per il @GenRosso, la commissione europea finanzia il progetto #heARTmony per la formazio… - deceglia1977 : @SANANDAMAITREYA È stato il mio primo album!grazie a te ho scoperto l’importanza della musica!da allora fino ad ogg… - Timothy29276440 : Fiori morsi di cielo in fiore, ogni passaggio profumo ricercato. E ogni bellissimo Amore che porta il tuo nome. O… -