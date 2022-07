La guerra del grano è un incubo (anche) per l’Italia: rischiamo boom clandestini (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Emergenza grano e clandestini viaggiano di pari passo, a fronte di una crisi alimentare che potrebbe condizionare eccome i flussi – già drammatici – che da anni attanagliano il nostro Paese. Emergenza grano e flusso clandestini L’Alto rappresentante della politica estera Ue, Joseph Borrell, dichiara quanto segue, riportato da Tgcom24, riguardo l’emergenza del grano dall’Ucraina: “Ho la speranza che questa settimana sarà possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e gli altri porti ucraini per le esportazioni di cereali”. Queste parole, seppur indirizzate all’Europa, ci portano naturalmente a riflettere sulla crisi alimentare che si sta sviluppando in un altro contesto, diverso da quello europeo, ma che per la tranquillità di quest’ultimo potrebbe essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Emergenzaviaggiano di pari passo, a fronte di una crisi alimentare che potrebbe condizionare eccome i flussi – già drammatici – che da anni attanagliano il nostro Paese. Emergenzae flussoL’Alto rappresentante della politica estera Ue, Joseph Borrell, dichiara quanto segue, riportato da Tgcom24, riguardo l’emergenza deldall’Ucraina: “Ho la speranza che questa settimana sarà possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e gli altri porti ucraini per le esportazioni di cereali”. Queste parole, seppur indirizzate all’Europa, ci portano naturalmente a riflettere sulla crisi alimentare che si sta sviluppando in un altro contesto, diverso da quello europeo, ma che per la tranquillità di quest’ultimo potrebbe essere ...

Pubblicità

TizianaFerrario : Si allunga l’elenco di chi chiede a #Draghi di restare: sindaci,governatori,imprenditori, medici,politici consapevo… - lastknight : Vorrei sapere nel piano #ESG come entrano apologia del fascismo e crimini di guerra del genocida Putin. Lo chiedo q… - Linkiesta : Non è più guerra, è genocidio degli ucraini (e gli utili idioti del Cremlino affondano Draghi) Un avvocaticchio ch… - TgrRaiTrentino : A #Fraveggio, in valle dei Laghi, in occasione dei 100 anni del monumento dedicato ai caduti nella Grande guerra, s… - EgNadniEabdi : Imam Ali (pace su di lui): Non entrare mai in guerra con Dio, perché sei impotente contro la Sua ira e sempre avra… -