La forza di Giovanni Allevi contro la malattia e il dolore è un brano ispirato al mieloma (Di lunedì 18 luglio 2022) La diagnosi di mieloma ha stravolto la vita di Giovanni Allevi che ha dovuto lasciare il palco per entrare in ospedale, per combattere. Ma Allevi non ha lasciato la sua musica nemmeno per un attimo, è la sua forza, gli regala un altro obiettivo per guarire. La famiglia, gli amici, il pubblico, tutti gli restano accanto e lui ringrazia raccontando con i suoi versi il dolore e la gioia per l'abbraccio che riceve da tutti. Pochi post, non scrive molto ma poi svela che sta dedicando tutto alla musica, che sa scrivendo un brano ispirato al mieloma e ancora una volta ci meraviglia, ci emoziona. Il suo coraggio è evidente quanto la verità che racconta parlando della fragilità e del dolore che a tratti è insopportabile.

