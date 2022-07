La fornitura di droni alla Russia può rafforzare l’Iran

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una delegazione russa ha visitato un aeroporto nelcentrale almeno due volte nell’ultimo mese per esaminaredotati di armamenti. L’informazione, filtrata tramite funzionari statunitensiCNN, segue la denuncia di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, che la scorsa settimana aveva dichiarato pubblicamente che Teheran avrebbe aiutato lanell’invasione ucraina, inviandole armi per sopperire dei vuoti operativi. Sebbene ci siano perplessità tecniche – non è chiaro seè in grado di far fronte a commesse consistenti come sono quelle che servirebbero a Mosca – è possibile che qualcosa si muova. Della necessità russa dipotrebbe essere testimone diretto anche l’Italia: la scorsa settimana la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno ...