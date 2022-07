La festa della Madonna del Carmine, tra fedeli, fiori, canti e la banda (Di lunedì 18 luglio 2022) di Olga Chieffi San Bernardino chiamò in una delle sue vibranti prediche, la Madonna del Carmine “Plenipotenziaria” del Purgatorio, perché ha nelle sue mani tutte le grazie e i poteri per liberare dal Purgatorio chi vuole”. Ieri è stato il giorno solenne dedicato alla festa della Madonna del Carmine con Messe un programma intensissimo che ha animato l’intero Rione sino a tarda sera. La solenne processione avrà inizio alle presieduta dal Rettore dell’Arciconfraternita Ss. Maria del Carmine -Santuario di Salerno- Priore e Cavaliere di Malta Paolo Califano, con Giovanni Di Florio Raffaele Lambiase. La musica, anche quest’anno è stata firmata dallo Storico “Gran Concerto Bandistico” Città di Salerno diretto dal M° Luca Gaeta con il grande repertorio marciabile che ha ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Olga Chieffi San Bernardino chiamò in una delle sue vibranti prediche, ladel“Plenipotenziaria” del Purgatorio, perché ha nelle sue mani tutte le grazie e i poteri per liberare dal Purgatorio chi vuole”. Ieri è stato il giorno solenne dedicato alladelcon Messe un programma intensissimo che ha animato l’intero Rione sino a tarda sera. La solenne processione avrà inizio alle presieduta dal Rettore dell’Arciconfraternita Ss. Maria del-Santuario di Salerno- Priore e Cavaliere di Malta Paolo Califano, con Giovanni Di Florio Raffaele Lambiase. La musica, anche quest’anno è stata firmata dallo Storico “Gran Concerto Bandistico” Città di Salerno diretto dal M° Luca Gaeta con il grande repertorio marciabile che ha ...

