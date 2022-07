La donna che si lancia dal balcone perché il figlio ha bevuto candeggina per errore (Di lunedì 18 luglio 2022) Succede a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: una donna di 41 anni, in preda al panico per aver visto il figlio di sei 6 anni ingerire dell’acqua con candeggina si è lanciata dal balcone tentando il suicidio. Secondo quanto riscontrato dalle prime indagini condotte dai carabinieri di Francavilla Fontana. Quindi l’ipotesi iniziale secondo la quale la madre avrebbe volontariamente fatto ingerire i detersivi al bambino non avrebbe trovato conferma come hanno verificato i militari ascoltando la donna e ricostruendo l’accaduto. Le condizioni del bambino, che in un primo tempo sembravano meno gravi, destano preoccupazione. Infatti come comunica l’Asl di Brindisi a seguito degli accertamenti effettuati è avvenuto il trasferimento del bambino di 6anni che stamattina ha ingerito ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Succede a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: unadi 41 anni, in preda al panico per aver visto ildi sei 6 anni ingerire dell’acqua consi èta daltentando il suicidio. Secondo quanto riscontrato dalle prime indagini condotte dai carabinieri di Francavilla Fontana. Quindi l’ipotesi iniziale secondo la quale la madre avrebbe volontariamente fatto ingerire i detersivi al bambino non avrebbe trovato conferma come hanno verificato i militari ascoltando lae ricostruendo l’accaduto. Le condizioni del bambino, che in un primo tempo sembravano meno gravi, destano preoccupazione. Infatti come comunica l’Asl di Brindisi a seguito degli accertamenti effettuati è avvenuto il trasferimento del bambino di 6anni che stamattina ha ingerito ...

