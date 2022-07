La bimba sta per annegare, il fratellino disperato grida aiuto: poliziotto della Penitenziaria si tuffa e la salva in extremis (Di lunedì 18 luglio 2022) Un attimo di distrazione che poteva rivelarsi fatale. Una bimba che rischia di annegare, il fratellino, poco più grande, che disperato cerca aiuto. E un poliziotto della Penitenziaria che, senza pensarci su due volte, si tuffa in acqua e riesce a salvarla appena in tempo. bimba rischia di affogare in Valle Peligna (AQ) La drammatica vicenda è accaduta nella giornata di ieri in Valle Peligna, zona in Provincia de L’Aquila in Abruzzo. Ma per questa famiglia, che aveva deciso di far passare ai due figli una giornata spensierata in un villaggio dotato di piscina della zona, la gita si è trasformata in un incubo. La figlia di sette anni, infatti, è stata salvata per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Un attimo di distrazione che poteva rivelarsi fatale. Unache rischia di, il, poco più grande, checerca. E unche, senza pensarci su due volte, siin acqua e riesce arla appena in tempo.rischia di affogare in Valle Peligna (AQ) La drammatica vicenda è accaduta nella giornata di ieri in Valle Peligna, zona in Provincia de L’Aquila in Abruzzo. Ma per questa famiglia, che aveva deciso di far passare ai due figli una giornata spensierata in un villaggio dotato di piscinazona, la gita si è trasformata in un incubo. La figlia di sette anni, infatti, è statata per il ...

