KISS KISS: Napoli, Kim molto vicino. Ostigard è a Dimaro. Offerta mostre del Monza per Petagna. Kepa, Navas e Deulofeu… (Di lunedì 18 luglio 2022) La redazione di KISS KISS Napoli ha provato a fare chiarezza sui movimenti del club partenopeo sul calciomercato. CALCIOMERCATO Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis sta vivendo un momento particolare sul mercato, tanti gli adii e pochi gli acquisti, la delusione Dybala ha enfatizzato maggiormente la spaccatura tra tifosi e club. Valter De Maggio ai microfoni di Radio KISS KISS Napoli ha provato a fare chiarezza sui movimenti del club partenopeo: “Io ha parlato di un poker di acquisti da parte del Napoli e confermo. Kim sarebbe molto vicino e, nelle intenzioni della società, andrebbe a sostituire il partente Kalidou Koulibaly. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) La redazione diha provato a fare chiarezza sui movimenti del club partenopeo sul calciomercato. CALCIOMERCATO. Il club di Aurelio De Laurentiis sta vivendo un momento particolare sul mercato, tanti gli adii e pochi gli acquisti, la delusione Dybala ha enfatizzato maggiormente la spaccatura tra tifosi e club. Valter De Maggio ai microfoni di Radioha provato a fare chiarezza sui movimenti del club partenopeo: “Io ha parlato di un poker di acquisti da parte dele confermo. Kim sarebbee, nelle intenzioni della società, andrebbe a sostituire il partente Kalidou Koulibaly. ...

Pubblicità

napolipiucom : KISS KISS: Napoli, Kim molto vicino. Ostigard è a Dimaro. Offerta mostre del Monza per Petagna. Kepa, Navas e Deulo… - raffaella78 : “L’Ignobile“, il nuovo singolo dei Juda’s Kiss - FioriOstili : appena finito 'La mano sinistra del buio', vorrei dare un bacino in fronte a ursula le guin (e a chiara reali kiss) - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'In conferenza avrei preferito ci andasse De Laurentiis' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'In conferenza avrei preferito ci andasse De Laurentiis' -