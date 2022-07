Kimi Raikkonen, il "gesto eroico in strada": l'ex Ferrari beccato così, cosa state vedendo (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ultimo gesto di Kimi Raikkonen che ha commosso gli amanti della Ferrari e quelli in generale di ‘Iceman'. Il finlandese, l'ultimo Campione del mondo con il team di Maranello nell'ormai lontano 2007, è stato ripreso lo scorso weekend in un video, divenuto subito virale sui social, nel quale dà conforto a un cane, lasciato momentaneamente in auto dai suoi padroni, con il solo finestrino in parte abbassato per farlo respirare. Il luogo del bel gesto è la Toscana, dove Kimi è in vacanza con la famiglia, tanto che in quel momento si trovava a spasso con la figlia più piccola, per mangiare un gelato dissennante contro i climi roventi dell'estate. L'acqua al cane, le lamentele contro il padrone - Passando vicino a un'auto, Kimi si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ultimodiche ha commosso gli amanti dellae quelli in generale di ‘Iceman'. Il finlandese, l'ultimo Campione del mondo con il team di Maranello nell'ormai lontano 2007, è stato ripreso lo scorso weekend in un video, divenuto subito virale sui social, nel quale dà conforto a un cane, lasciato momentaneamente in auto dai suoi padroni, con il solo finestrino in parte abbassato per farlo respirare. Il luogo del belè la Toscana, doveè in vacanza con la famiglia, tanto che in quel momento si trovava a spasso con la figlia più piccola, per mangiare un gelato dissennante contro i climi roventi dell'e. L'acqua al cane, le lamentele contro il padrone - Passando vicino a un'auto,si è ...

Pubblicità

enpaonlus : Formula 1, Il cuore di Kimi Raikkonen: dà da bere a un cane rinchiuso in auto sotto il sole in Toscana - Eurosport - Agenzia_Ansa : VIDEO I Raikkonen disseta un cagnolino chiuso in auto al caldo poi il suo disappunto. L'ex pilota di Formula 1, in… - Corriere : Il gesto dell’ex campione di F1 Kimi Raikkonen: disseta un cagnolino chiuso in un’auto L’immagine - buffy_29 : RT @ParliamoDiNews: Kimi Raikkonen, il gesto che commuove il web. Ecco cosa ha fatto l`ex campione di F1 in Toscana - - agenziaimpress : Kimi Raikkonen pilota dal cuore grande. Così disseta e aiuta un cane -