Kia XCeed - Col restyling è anche GT Line

Pubblicità

Motori sia benzina che diesel, mild e plug - in hybridha presentato il restyling dellache ora si segnale per un'accentuata sportività del crossover coreano. Oltre allo stile aggiornato, ...Per laè arrivato il momento di concedersi un restyling che introduce alcune novità di design, soprattutto al frontale e il nuovo allestimento GT - line che permette di dare alla vettura un look ...Da settembre partiranno le vendite del nuovo modello di Kia XCeed. Per il momento, il completo listino per il mercato italiano non è ancora stato comunicato. In ogni caso, si partirà da 27.500 euro. V ...Nessuno stravolgimento per il design. Le foto spia già emerse nel tempo, avevano permesso di capire che Kia avrebbe introdotto solo alcuni alcuni affinamenti per dare una "rinfrescata" al look della v ...