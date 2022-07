Keanu Reeves vuole essere Batman. Così… lasciateglielo fare! (Di lunedì 18 luglio 2022) Keanu Reeves sogna un ruolo da Batman!! Davvero! Non è uno scherzo.Robert Pattinson. Christian Bale. Michael Keaton. Val Kilmer. Chiunque abbia fatto parte dell'oscura e cupa A-list hollywoodiana, prima o poi ha voluto interpretare il cavaliere oscuro. L'ultimo a proporsi è semplicemente lui, la superstar di Matrix... e potrebbe essere il candidato più ovvio che nessuno ha ancora preso in considerazione. Nel frattempo, tecnicamente, ha già doppiato una versione di Batman. Intervistato da Extra per il nuovo film d'animazione per bambini DC League of Super Pets, in cui interpreta un Batman cartoonizzato, Reeves ha definito l'idea di interpretare Batman in un film live-action un "sogno", e ha continuato: "Amo Batman, come personaggio... ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022)sogna un ruolo da!! Davvero! Non è uno scherzo.Robert Pattinson. Christian Bale. Michael Keaton. Val Kilmer. Chiunque abbia fatto parte dell'oscura e cupa A-list hollywoodiana, prima o poi ha voluto interpretare il cavaliere oscuro. L'ultimo a proporsi è semplicemente lui, la superstar di Matrix... e potrebbeil candidato più ovvio che nessuno ha ancora preso in considerazione. Nel frattempo, tecnicamente, ha già doppiato una versione di. Intervistato da Extra per il nuovo film d'animazione per bambini DC League of Super Pets, in cui interpreta uncartoonizzato,ha definito l'idea di interpretarein un film live-action un "sogno", e ha continuato: "Amo, come personaggio... ...

