Juventus, super offerta per Bremer e l’Inter rischia la beffa! Ibra rinnova con il Milan, blitz del Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte calciomercato. Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Ibrahimovic: “AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimovi?. L’attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11”. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un milione di euro più bonus, lo svedese è ancora infortunato e non potrà prendere parte alla prima parte di stagione. Sorpasso della Juventus per Bremer. E’ stata conclusa la trattativa per il trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco, l’olandese sarà in serata in Germania per visite mediche e firma. La Juventus ha inviduato nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte calciomercato. Ilha ufficializzato il rinnovo dihimovic: “ACè lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatanhimovi?. L’attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11”. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un milione di euro più bonus, lo svedese è ancora infortunato e non potrà prendere parte alla prima parte di stagione. Sorpasso dellaper. E’ stata conclusa la trattativa per il trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco, l’olandese sarà in serata in Germania per visite mediche e firma. Laha inviduato nel ...

Pubblicità

IaconeOsvaldo : La Juventus monitora la situazione #Bremer offrendo 35 milioni piu' bonus al Torino e soffiarlo all'inter. Potrebbe… - ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: Tutte le ultime trattative di calciomercato: la #Juventus tenta il sorpasso sull'Inter per #Bremer, il difensore #deLigt in… - CalcioWeb : Tutte le ultime trattative di calciomercato: la #Juventus tenta il sorpasso sull'Inter per #Bremer, il difensore… - Venom_1908 : Marotta sta provando ad alzare l'offerta PER BREMER non per il Torino. Serve la volontà del giocatore che nelle ult… - Spazio_J : Ultim'ora Juventus, sorpasso all'Inter: super offerta per Bremer! - -