Juventus, Morata il preferito per l'attacco: pronto un nuovo assalto (Di lunedì 18 luglio 2022) Calciomercato Juventus: Allegri vorrebbe il ritorno di Morata in attacco. pronto un nuovo assalto all'Atletico Madrid La Juventus, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tenterà un nuovo assalto per riportare Alvaro Morata per la terza volta a Torino. Lo spagnolo, ritornato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte dei bianconeri, è la prima scelta di Allegri per rinforzare l'attacco dopo l'arrivo di Di Maria. Da qui la volontà dei bianconeri di fare un nuovo tentativo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

