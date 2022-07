Juventus | Kostic potrebbe rimanere all’Eintracht

(Di lunedì 18 luglio 2022) Filipin Germania. Il talento serbo si è visto accostato alla, che nelle ultime settimane avrebbe mollato il colpo Lasembra aver mollato la pista che porterebbe a Filip. Il talento serbo, salvo clamorosi ribaltoni, resteràFrancoforte per ora. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e aveva L'articolo

Pubblicità

CalcioOggi : Il presidente dell'Eintracht: 'Kostic? Credo che rimarrà con noi. Alla Juve non troverebbe spazio' - Tuttosport - ilariofanto0 : RT @Finoallafine_jv: I punti salienti dell'intervista: Di Maria che gioca dal suo stesso lato (ma quando mai) Il fatto che possa andare nei… - Finoallafine_jv : I punti salienti dell'intervista: Di Maria che gioca dal suo stesso lato (ma quando mai) Il fatto che possa andare… - sportli26181512 : Il presidente dell'Eintracht: “#Kostic? Credo rimarrà con noi, Juve ha preso #DiMaria”: Sul piatto l'esterno ha un'… - Luxgraph : Il presidente dell'Eintracht su Kostic: 'Credo che rimarrà con noi. Alla Juve non troverebbe spazio'… -

Tuttosport

FRANCOFORTE (Germania) - Il profilo di Filipè stato spesso associato al mercato dellama all' Eintracht sperano che il giocatore serbo possa proseguire con i loro colori. A parlarne direttamente è stato il presidente del club ...... soldi da Lewandowski per de Ligt: i sostituti in bianconero Dirigenza© LaPresseA quel ... Occhio a Ndicka dell'Eintracht Francoforte, per il quale hanno parlato quando hanno trattato... Il presidente dell'Eintracht: "Kostic Credo che rimarrà con noi. Alla Juve non troverebbe spazio" Filip Kostic potrebbe rimanere in Germania. Il talento serbo si è visto accostato alla Juventus, che nelle ultime settimane ...Il numero uno degli Eagles alla Bild: "Gli abbiamo proposto una grande offerta. Ai bianconeri c'è già Di Maria" ...