Juventus, il folle piano per arrivare a Milinkovic: offerta irrinunciabile (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juventus non molla il sogno Milinkovic e, secondo le ultime indiscrezioni, ha in mente una strategia ben precisa. Il nuovo campionato è sempre più vicino e la Juventus ha tutta l’intenzione di tornare a dominare il calcio italiano dopo due quarti posti consecutivi. Ecco spiegato il doppio super colpo, a parametro zero, Pogba-Di Maria; due giocatori che alzano notevolmente il tasso qualitativo della rosa bianconera e permetteranno ad Allegri di avere elementi in grado di portare quei bonus, in termini di gol e assist, terribilmente mancati nella scorsa stagione. AnsafotoSono diversi gli obiettivi che la società bianconera ha intenzione di portare a termine da qui a fine mercato e se il colpo principale deve essere il difensore, visto le uscite di Chiellini e de Ligt, il sogno resta sempre quello di portare Milinkovic ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Lanon molla il sognoe, secondo le ultime indiscrezioni, ha in mente una strategia ben precisa. Il nuovo campionato è sempre più vicino e laha tutta l’intenzione di tornare a dominare il calcio italiano dopo due quarti posti consecutivi. Ecco spiegato il doppio super colpo, a parametro zero, Pogba-Di Maria; due giocatori che alzano notevolmente il tasso qualitativo della rosa bianconera e permetteranno ad Allegri di avere elementi in grado di portare quei bonus, in termini di gol e assist, terribilmente mancati nella scorsa stagione. AnsafotoSono diversi gli obiettivi che la società bianconera ha intenzione di portare a termine da qui a fine mercato e se il colpo principale deve essere il difensore, visto le uscite di Chiellini e de Ligt, il sogno resta sempre quello di portare...

