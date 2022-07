Juventus, ecco le brutte notizie: problemi a sorpresa, Allegri preoccupato (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juventus si prepara alla prossima stagione, ma spuntano i primi problemi per Massimiliano Allegri. brutte notizie in arrivo per i bianconeri. La Juventus prosegue nel proprio ritiro precampionato, dove sta preparando la prossima stagione dal quartier generale della Continassa. L’ambiente si è rilanciato, nonostante gli addii importanti (non ultimo quello di De Ligt), complice Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Lasi prepara alla prossima stagione, ma spuntano i primiper Massimilianoin arrivo per i bianconeri. Laprosegue nel proprio ritiro precampionato, dove sta preparando la prossima stagione dal quartier generale della Continassa. L’ambiente si è rilanciato, nonostante gli addii importanti (non ultimo quello di De Ligt), complice Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Pubblicità

romeoagresti : Ecco Rafaela #Pimenta pronta a incontrare i dirigenti della #Juventus per perfezionare gli ultimi dettagli burocrat… - GiovaAlbanese : Ecco #DeLigt. I tifosi: 'Resta con noi'. E con lui c'è anche #Pogba ?? #Juventus - GiovaAlbanese : A proposito di #PauTorres #calciomercato #Juventus - AndreyShaparen2 : RT @simo_aqui: Ecco le prime immagini tra la cena offerta da #Marotta a #Cairo per parlare di #Bremer #Calciomercato #Juventus #Bremer htt… - Simons05303969 : RT @simo_aqui: Ecco le prime immagini tra la cena offerta da #Marotta a #Cairo per parlare di #Bremer #Calciomercato #Juventus #Bremer htt… -