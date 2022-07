Juventus, Di Marzio: “Attenzione alla trattativa per Bremer” (Di lunedì 18 luglio 2022) Juventus Bremer- La Juventus è attivissima in queste ultime ore nel mercato trasferimenti, nel frattempo i bianconeri continuano ad allenarsi in vista della tournèe americana. Mentre si aspetta la definitiva fumata bianca per Matthijs De Ligt al Bayern Monaco per una cifra vicino agli 80 milioni, la Juventus prova lo sgarro ai rivali di sempre. Infatti, in serata Cherubini e Nedved hanno provato ad avere contatti con l’entourage di Gleison Bremer, che ha già un accordo verbale con l’Inter. Il Brasiliano sta aspettando da tanto la chiamata dei nerazzurri che momentaneamente stentava ad arrivare. Solamente nel fine settimana anche, sotto ordine di Simone Inzaghi, l’Inter vuole chiudere per il difensore. Visto l’addio imminente di De Ligt, la Juventus, nel caso Bremer ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022)- Laè attivissima in queste ultime ore nel mercato trasferimenti, nel frattempo i bianconeri continuano ad allenarsi in vista della tournèe americana. Mentre si aspetta la definitiva fumata bianca per Matthijs De Ligt al Bayern Monaco per una cifra vicino agli 80 milioni, laprova lo sgarro ai rivali di sempre. Infatti, in serata Cherubini e Nedved hanno provato ad avere contatti con l’entourage di Gleison, che ha già un accordo verbale con l’Inter. Il Brasiliano sta aspettando da tanto la chiamata dei nerazzurri che momentaneamente stentava ad arrivare. Solamente nel fine settimana anche, sotto ordine di Simone Inzaghi, l’Inter vuole chiudere per il difensore. Visto l’addio imminente di De Ligt, la, nel caso...

