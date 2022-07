Juventus, de Ligt ha lasciato Torino: adesso all in su Bremer (Di lunedì 18 luglio 2022) La storia di Matthijs de Ligt alla Juventus ormai è conclusa. Oggi è stato l’ultimo giorno a Torino per il difensore olandese che, dopo essersi allenato per l’ultima volta alla Continassa, ha già lasciato l’Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Bayern Monaco. Nel pomeriggio infatti – dopo la seduta della squadra di Allegri – il difensore si è diretto all’aeroporto di Torino-Caselle in compagnia della fidanzata e di Rafaela Pimenta, l’avvocatessa che cura gli interessi di de Ligt. Pimenta si è detta soddisfatta dei rapporti intrattenuti con i bianconeri negli ultimi mesi: «de Ligt-Bayern si farà. E’ felice, molto. Anche Pogba lo è. La Juve è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare Agnelli, Arrivabene e Cherubini». Alle 19 di lunedì 18 luglio, de ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) La storia di Matthijs deallaormai è conclusa. Oggi è stato l’ultimo giorno aper il difensore olandese che, dopo essersi allenato per l’ultima volta alla Continassa, ha giàl’Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Bayern Monaco. Nel pomeriggio infatti – dopo la seduta della squadra di Allegri – il difensore si è diretto all’aeroporto di-Caselle in compagnia della fidanzata e di Rafaela Pimenta, l’avvocatessa che cura gli interessi di de. Pimenta si è detta soddisfatta dei rapporti intrattenuti con i bianconeri negli ultimi mesi: «de-Bayern si farà. E’ felice, molto. Anche Pogba lo è. La Juve è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare Agnelli, Arrivabene e Cherubini». Alle 19 di lunedì 18 luglio, de ...

