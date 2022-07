Juventus, de Ligt e la fidanzata a Caselle: fatta col Bayern | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) È fatta per il trasferimento di Matthijs de Ligt dalla Juve al Bayern Monaco. Il difensore olandese all'aeroporto di Caselle con la fidanzata Annekee, in attesa di imbarcarsi per la Baviera. Saluti ai tifosi bianconeri. Il VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 luglio 2022) Èper il trasferimento di Matthijs dedalla Juve alMonaco. Il difensore olandese all'aeroporto dicon laAnnekee, in attesa di imbarcarsi per la Baviera. Saluti ai tifosi bianconeri. Il

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @juventusfc, accordo verbale con il @FCBayern per #DeLigt: tutti i dettagli dell'operazione - DiMarzio : .@juventusfc: il @FCBayern vuole chiudere subito l’operazione #DeLigt #calciomercato - GeRaRdO1655 : RT @francescoceccot: 'Per sostituire De Ligt il primo nome in casa Juventus è quello di Berardi'(sky) - Juve___89 : sportitalia ora:' #bremer tolto koulibaly, tolto skriniar, tolto de ligt.. - voce che piange e si abbassa nel final… -