Juve Stabia | ritiro a Pescocostanzo | motivi organizzativi alla base della scelta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunica che, per, ilprecampionato, in vistastagione 2022/2023, si svolgerà a(AQ) dal 25 luglio al 6 agosto 2022. La sede delsarà l’Hotel Vallefura e gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo ASD Sport Side. Il raduno, che si è tenuto oggi, ha visto l’inizio delle visite mediche presso lo studio del Dottor Giovanni Porpora e del Dottor Giuseppe Aucello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Svelate la data e la sede del ritiro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Svelate la data e la sede del ritiro - NunzioMarrazzo : Juve Stabia. Cambia la sede del ritiro precampionato ???????? #Calcio, #Colucci, #GironeC, #JuveStabia, #Ritiro,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Svelate la data e la sede del ritiro - napolimagazine : JUVE STABIA - Svelate la data e la sede del ritiro -

sportcampania

La passata stagione Elia è stato a Benevento, con un altro ex rosanero, Fabio Caserta, che lo aveva avuto anche alla, in C, quando alla guida della squadra campana stravinse il campionato,...Al 24' ancora De Luca timbra la sua tripletta personale prima del sigillo finale di Stoppa e inframezzato dal palo dello stesso exsu calcio di punizione e la traversa di De Luca. window. Juve Stabia. Cambia la sede del ritiro precampionato Primo giorno di scuola per la squadra della Juve Stabia, in vista della stagione 2022/23. Il club gialloblù, infatti, si ...Il primo giorno della nuova Juve Stabia. Visite mediche, raduno, quest’oggi il nuovo gruppo che comincerà al Menti la prima fase del ritiro agli ordini di mister Colucci ha ...