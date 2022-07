Jovanotti, la carica dei 20mila sotto il sole ad Albenga: è una tribù che balla nel segno dell'amore (Di lunedì 18 luglio 2022) Villanova d'Albenga, i volti e gli umori del concertone: 20mila persone. "Il mio tour non è green? Al giorno d'oggi nulla è sostenibile" Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 luglio 2022) Villanova d', i volti e gli umori del concertone:persone. "Il mio tour non è green? Al giorno d'oggi nulla è sostenibile"

Pubblicità

adriano1949 : RT @Tiziana99296006: @EcciseM A me sembrate un po' strani.Siamo ridotti a valutare un artista in base all'appartenenza politica?Suvvia nean… - Tiziana99296006 : @EcciseM A me sembrate un po' strani.Siamo ridotti a valutare un artista in base all'appartenenza politica?Suvvia n… - ImGiuseppeDElia : Comunque esistono i cantanti e poi esiste @lorenzojova che se li carica a tutti ???? niente, pensieri dopo aver visto… -