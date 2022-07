Jovanotti “celebra” le nozze tra Sara e Silvia al Jova Beach Party

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nel corso della nuova tappa del, che ha avuto luogo a Villanova d’Albenga alle 16:00,ha “to” simbolicamente il matrimonio tra. Le due donne, una logopedista e l’atra insegnante di sostegno, hanno così deciso di rendere pubblico il loro amore a tutte le migliaia di persone presenti. Fidanzate da ben 16 anni,- come accade ancora troppo spesso- all’inizio della loro storia d’amore sono state costrette a nascondersi. Ma dopo essere state insieme per tutti questi anni, hanno deciso di coinvolgere tutte le 15 mila persone presenti nei loro festeggiamenti. Accomunate entrambe dalla passione per, ...

"Love is love" in fondo, e quando c'è l'amore c'è tutto. Non è la prima volta che, nel corso dei suoi " Beach Party " (lo aveva già fatto durante la prima edizione, quella ... eun ...L'altro giorno stavo guardando le petizioni sul sito di change.org, trovando finalmente l'unica istanza che firmerei: "Considerare come tortura i matrimoni, battesimi e anniversari nei mesi di luglio ...Nel corso della nuova tappa del Jova Beach Party, che ha avuto luogo a Villanova d'Albenga alle 16:00, Jovanotti ha "celebrato" simbolicamente il ...