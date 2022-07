Jovanotti ad Albenga: le incursioni di Lorenzo. Per la Liguria "Sapore di Sale" (Di lunedì 18 luglio 2022) Con lui si sono esibiti anche Coma Cose, Frankie Hi Nrg e il dj genovese Filo Q. Grazie al Beach Party il parco delle 5 Terre sarà al centro di interventi di pulizia Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 luglio 2022) Con lui si sono esibiti anche Coma Cose, Frankie Hi Nrg e il dj genovese Filo Q. Grazie al Beach Party il parco delle 5 Terre sarà al centro di interventi di pulizia

Pubblicità

lorenzojova : RT @ClaCabona: @lorenzojova che show Jovanotti ad Albenga: le incursioni di Lorenzo. Per la Liguria 'Sapore di Sale' - ClaCabona : @lorenzojova che show Jovanotti ad Albenga: le incursioni di Lorenzo. Per la Liguria 'Sapore di Sale'… - infoitcultura : Che festa all’Ippodromo, Jovanotti: “Grazie Albenga. È stato davvero fantastico” - infoitcultura : Al Jova Beach Party di Albenga, Jovanotti celebra il suo primo matrimonio gay - NowMyNews : Jova Beach Party in Villanova d'Albenga, the restart concert. Jovanotti dances in front of thousands of fans: ' e's… -