Johnny Depp in Italia per Umbria Jazz. Dopo la vittoria contro la ex moglie Amber Heard il pirata fa musica (Di lunedì 18 luglio 2022) È Johnny Depp a chiudere Umbria Jazz a Perugia. L'attore, che a dire il vero nasce come musicista, è passato dall'Italia per una tappa del tour che lo vede impegnato, nelle vesti di special guest, con Jeff Beck. I due hanno da poco pubblicato un album di cover, intitolato 18, e questa è stata l'occasione per presentarlo al pubblico Italiano. Dopo la vittoria nel processo contro la ex moglie Amber Heard, Johnny Depp torna a suonare la chitarra e lo fa accanto a una leggenda vivente come Jeff Beck, artista entrato nella Rock and Roll Hall of Fame per ben due volte: prima con gli Yardbirds, poi da solista. Nonostante il caldo cocente i fan hanno riempito ...

