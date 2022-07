Johnny Depp è stato pizzicato in Italia con la nuova fiamma?

(Di lunedì 18 luglio 2022) Prima della performance perugina all’Umbria Jazz,fotografato insieme ad una donna misteriosa, dai lunghi capelli rossi: le foto che circolano online non colgono evidenti scambi di tenerezze, ma tra i due è parso esserci grande complicità. Si parlano vicini, lei gli allunga lo zaino, lui sorride: sono entrambi felici, ma il condizionale è quantomai d’obbligo visto le recenti e varie speculazioni. Dopo la brutta disavventura insieme ad Amber Heard, èinfatti avviinin compagnia di un’altra donna. Ed è decisamente più in forma rispetto a qualche settimana fa. L’uomo si è recato nella nostra Penisola per la serata conclusiva dell’Umbria Jazz, un festival di musica al quale ha partecipato insieme all’amico e collega Jeff Beck. Tante sono state ...

Pubblicità

repubblica : Johnny Depp a Umbria Jazz, la star illumina il palco [dal nostro inviato Giovanni Gagliardi] - Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiFVG: Johnny Depp, il 'pirata dei Caraibi', che ha infiammato Umbria Jazz, è atteso il 20 luglio al Pordenone Blues Festival. http… - zazoomblog : Cosa sta succedendo tra Johnny Depp e Amber Heard? Le ultime novità sull’ex coppia tra processi e nuovi amori… - GdB_it : In cinquanta sotto il sole da ore per incontrare Johnny Depp e Jeff Beck -

A che punto è l'affairevs. Amber Heard Mentre lei si lecca le ferite e cerca un modo per racimolare i milioni di dollari che gli deve, lui folleggia in Europa, tra festival musicali e una rossa misteriosa. Foto ...Si sono presentati sul palco di Umbria Jazz entrambi in grande forma. Il quasi ottantenne Jeff Beck, una leggenda della chitarra ancora capace di scaldare i fan, e l'attoreche nasce musicista e che si è rifugiato tra le corde delle sue chitarre e della sua voce dopo la lunga battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. Domenica 17 luglio il gran finale del ...L'attore e il chitarrista hanno però deluso i fan: arrivati alle 17.30 non sono usciti dalle loro auto con i ifinestrini oscurati ...I due stanno trascorrendo due estati molto diverse: lei nascosta negli Usa, lui in tour in Europa (in compagnia di una rossa misteriosa) A che punto è l’affaire Johnny Depp vs. Amber Heard Mentre lei ...