Joan Collins | i tacchi alti a 89 anni la fanno finire in ospedale | “Nervo schiacciato | dolore atroce”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Glamour, che passione. Ma anche che. Lo sa bene, che a causa della sua passione sfrenata per i, ancora fieramente indossati a 89, è finita inper unnella gamba. Così l’attrice che ha indossato i pdi Alexis Colby nella serie tv Dynasty ha dovuto momentaneamente interrompere le vacanze per fare pit stop inha pubblicato sui social uno scatto in cui, sorridente, è in posa su uno yacht: “Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per unnella gamba” ha ...