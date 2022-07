Jennifer Lopez per il matrimonio con Ben Affleck ha sorpreso tutti scegliendo un abito già presente nel suo armagio ...

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 luglio 2022)e Bensono finalmente marito e moglie. Dopo le nozze cancellate nel lontano 2004 e l’intenso ritorno di fiamma dello scorso anno, la popstar e l’attore hanno detto sì questo sabato durante una cerimonia intima alla Little White Wedding Chapel di Las Vegas. Per JLo due cambi d’e un make-up impeccabile, perun look candido, direttamente dal proprio armadio. Per undavvero low-key. ...