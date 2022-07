Jennifer Lopez e Ben Affleck volano a Las Vegas e si sposano (FOTO) (Di lunedì 18 luglio 2022) Tornati insieme dopo una lunga separazione, i Bennifer, hanno legalizzato la loro unione. La coppia più glamour del momento composta dalla meravigliosa Jennifer Lopez e dall’affascinante Ben Affleck si è sposata. Una celebrazione lontana dai riflettori ma che rispecchia tutto l’amore che li unisce. Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck Si è coronato il sogno d’amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck, convolati a nozze lo scorso 16 luglio. Jennifer Lopez ha comunicato la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficiale FOTO e del video del fatidico momento. ‘Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Tornati insieme dopo una lunga separazione, i Bennifer, hanno legalizzato la loro unione. La coppia più glamour del momento composta dalla meravigliosae dall’affascinante Bensi è sposata. Una celebrazione lontana dai riflettori ma che rispecchia tutto l’amore che li unisce.ha sposato BenSi è coronato il sogno d’amore die Ben, convolati a nozze lo scorso 16 luglio.ha comunicato la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficialee del video del fatidico momento. ‘Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da ...

