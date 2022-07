Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, ecco le foto del matrimonio segreto: tutti i dettagli (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto! Il loro matrimonio è stato celebrato è stato annunciato da TMZ e sul web sono iniziate a circolare le prime foto inedite delle nozze… Leggi anche: Ivana Trump si è sposata 4 volte, chi sono gli ex mariti? Coniuge oggi, marito italiano, Rossano Rubicondi e... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 luglio 2022)e Bensiin! Il loroè stato celebrato è stato annunciato da TMZ e sul webiniziate a circolare le primeinedite delle nozze… Leggi anche: Ivana Trump si è sposata 4 volte, chigli ex mariti? Coniuge oggi, marito italiano, Rossano Rubicondi e...

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - news_bologna : 'Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati'. Il matrimonio a Las Vegas - We_Are_Legends1 : RT @IlContiAndrea: #JenniferLopez e #BenAffleck si sono sposati a Las Vegas ?? -