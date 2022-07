(Di lunedì 18 luglio 2022)e Bensia Las. La popstar ha condiviso diversi materiali inerenti il matrimonio sulla propria newsletter OnTheJLo, come scrive Tmz. “Ce l’abbiamo fatta.è bellissimo.è gentile. E si scopre cheda” commenta la cantante. “Esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio verso la capitale mondiale del matrimonio. Dietro di noi due uomini Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di auto da Victorville per il secondo compleanno della figlia. ...

Pubblicità

Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - Agenzia_Italia : #BenAffleck e #JenniferLopez si sono sposati - FQMagazineit : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas: “L’amore è paziente da vent’anni” - QdSit : Il tanto atteso momento è arrivato. La popstar Jennifer Lopez e l'attore Ben Afflek si sono sposati. ...… - CaffeFou : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas #JLo #Bennifer #Ben -

Vanity Fair Italia

E il video diventa virale di Nicola Bambinie Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas di Stefania Saltalamacchiae Ben Affleck si sono sposati a sorpresa a Las Vegas: le due star hollywoodiane, come ha rivelato TMZ, 24 ore prima hanno ottenuto una licenza matrimoniale in bianco dallo stato del ... Jennifer Lopez rivela: «Quando ero ragazzina mia madre mi massacrava di botte» «Quando l'amore è reale, l'unica cosa che conta nel matrimonio è l'un l'altro e la promessa che facciamo di amarci»: l'essenziale per la ...Pif introduce la puntata dedicata a quelle famiglie che hanno anche 7 figli! Da non perdere su MTV martedì 20 maggio alle 21 e giovedì alle 23 ...