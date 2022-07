Jennifer Lopez e Ben Affleck: matrimonio segreto a Las Vegas (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia d’oro ha pronunciato il fatidico “Si” a Las Vegas nelle ultime ore, in una cerimonia privata. Arrivano le ultime clamorose news sulla coppia composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo il sito TMZ, la coppia si è sposata nel fine settima a Las Vegas, in una cerimonia privata Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022)e Ben. La coppia d’oro ha pronunciato il fatidico “Si” a Lasnelle ultime ore, in una cerimonia privata. Arrivano le ultime clamorose news sulla coppia composta dae Ben. Secondo il sito TMZ, la coppia si è sposata nel fine settima a Las, in una cerimonia privata

RadioItalia : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati! La coppia ha celebrato il matrimonio a Las Vegas, lo ha confermato JL… - ianditomaso : erano bei tempi quando il mio unico pensiero era quello di inventare alla tenera età di 11 anni una coreografia per papi di jennifer lopez - ianditomaso : jennifer lopez non ha sposato me sono molto triste - ianditomaso : jennifer lopez che sposa ben affleck in segreto a las vegas io voglio fare queste pazzie - INYOUREYESZ4YN : Jennifer Lopez dice 'l'amore è paziente, a volte attende anche vent'anni'. HAHAHAHA io mi innervosisco quando il la… -