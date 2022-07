Jennifer Lopez e Ben Affleck marito e moglie: quel matrimonio sognato per anni (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono o non sono marito e moglie? Mentre sui media americani si legge qualsiasi cosa, dal brand scelto da Jennifer Lopez per il suo abito da sposa ai dettagli delle nozze, Ben Affleck e la popstar non confermano e non smentiscono. Ma la notizia più attesa, quella che da mesi i fan dei Bennifer attendono, è arrivata. Che poi, non dimentichiamolo, oggi questa ondata di entusiasmo per il ritorno di Jennifer Lopez e Ben Affleck, travolge il mondo intero, ma ai tempi d’oro della coppia, negli Usa in particolare, le critiche all’attore per questa scelta, non erano mancate. Come si evince anche dal docu-film sulla vita di Jennifer Lopez, rilasciato da poco su Netflix, mentre la popstar stava con Ben, non erano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono o non sono? Mentre sui media americani si legge qualsiasi cosa, dal brand scelto daper il suo abito da sposa ai dettagli delle nozze, Bene la popstar non confermano e non smentiscono. Ma la notizia più attesa,la che da mesi i fan dei Bennifer attendono, è arrivata. Che poi, non dimentichiamolo, oggi questa ondata di entusiasmo per il ritorno die Ben, travolge il mondo intero, ma ai tempi d’oro della coppia, negli Usa in particolare, le critiche all’attore per questa scelta, non erano mancate. Come si evince anche dal docu-film sulla vita di, rilasciato da poco su Netflix, mentre la popstar stava con Ben, non erano ...

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - Lenologocantin1 : RT @LaFrancisella: DOPO 18 ANNI JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK CE L'HANNO FATTA A SPOSARSI #jerù - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati -