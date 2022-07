Jasmine Carrisi aggredita sui social | ecco cos' è successo alla figlia di Albano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 luglio 2022) La vita da VIP, si sa, non è facile. L'onnipresente obiettivo mediatico amplifica tutto ciò che fai, fosse anche un selfie in costume da bagno. E' un po' quello che èdi Al Bano che ha da poco rilasciato un nuovo singolo intitolato "Nessuno mai". La giovane cantautrice ed ex giudice del programma tv "The Voice Senior", ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in costume da bagno. Apriti cielo: la pioggia di commenti ha travolto il post. E ce ne sono alcuni davvero veleno.: "Non è così che farai carriera" "A che serve mettersi in mostra? Non è così che farai la carriera di cantante". È uno dei commenti avvelenati che possiamo trovare scorrendo la sfilza di reazionifoto di...