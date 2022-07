Ivana Trump | scoperte le vere cause della morte | assurdo

(Di lunedì 18 luglio 2022) A pochi giorni dalla triste scomparsaex mosono emerse ledel decesso: ecco perché è morta. L’amatissima donna d’affari purtroppo si è spenta all’improvviso all’età di 73 anni. Scopriamo che cosa è successo davvero.-Altranotizia-(Fonte: google)Purtroppo lo scorso 14 luglio è venuta improvvisamente a mancare la prima moglie del presidente degli Stati Uniti Donald. Ma che cosa ha comportato il decesso? Sono venute a galla le realiscomparsa di, com’è morta davvero la ex moZelní?ková , ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - stefano688 : Ivana Trump, ecco la vera causa della morte - redazionerumors : A distanza di un paio di giorni dalla morte improvvisa di Ivana Trump, la conduttrice Simona Ventura l'ha ricordata… -

I funerali disi terranno mercoledì 20 luglio nella chiesa cattolica St. Vincent Ferrer nell'Upper East Side, vicino a dove viveva. I suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka e Eric saranno presenti alla ...Nel corso della diretta di oggi Maria ha invece dedicato uno spazio a, commentando con alcune ospiti i risultati dell'autopsia.I funerali di Ivana Trump si terranno in una chiesa cattolica di Manhattan. Non è chiaro se Donald sarà presente, ma Melania certamente non ci sarà.Arriva l'ufficialità sulla causa della morte prematura ed improvvisa di Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump scomparsa giovedì ...