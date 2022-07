Iva Zanicchi | la confessione bollente lascia tutti a bocca aperta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Da settembre del 2022 Ivasarà nel cast di “Ballando con le stelle”: “In realtà è da un po’ che Milly Carlucci mi invitava, ma finora avevo sempre rifiutato. Quest’anno però mi ha preso in un momento d’euforia e così ho detto: ‘Ma sì, basta: io vengo!’. Le ho solo chiesto di darmi un ballerino belloccio e soprattutto molto forte perché se mi deve trascinare avanti e indietro… è tosta!”, ha dichiarato la cantante in un’intervista concessa a “Libero Quotidiano”. Nella stessa l’artista si èta andare a tutta una serie di confidenze sul suo privato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi Covid, l’attore ha sconfitto il virus: fan entusiasti È piena di energia Iva, vuole mettersi in gioco. A proposito di progetti futuri la cantante ha detto: “Diciamo che mi piacerebbe molto fare ...

