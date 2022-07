Italia-Olanda volley, Nations League 2022: orario quarti di finale, programma, tv, streaming (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League 2022 di volley maschile. I Campioni d’Europa scenderanno in campo mercoledì 20 luglio (ore 21.00) alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare i tulipani in un incontro da dentro o fuori. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, hanno già travolto gli oranje nell’ultimo incontro della fase preliminare un paio di settimane fa, ma non possono sottovalutare l’avversario e dovranno disputare una partita di spessore se vorranno qualificarsi alla semifinale. La nostra Nazionale vuole farsi strada negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante, l’obiettivo è quello di raggiungere almeno la semifinale per fronteggiare la ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) L’affronterà l’neididelladimaschile. I Campioni d’Europa scenderanno in campo mercoledì 20 luglio (ore 21.00) alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare i tulipani in un incontro da dentro o fuori. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, hanno già travolto gli oranje nell’ultimo incontro della fase preliminare un paio di settimane fa, ma non possono sottovalutare l’avversario e dovranno disputare una partita di spessore se vorranno qualificarsi alla semi. La nostra Nazionale vuole farsi strada negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante, l’obiettivo è quello di raggiungere almeno la semiper fronteggiare la ...

Pubblicità

Eurosport_IT : STRAPOTERE AZZURRO ?????? L'Italia batte l'Olanda e chiude la prima fase di VNL con 10 vittorie e primo posto momenta… - Federvolley : #VNL2022 L’Italia???? chiude al primo posto, affronterà l’Olanda???? nei quarti all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno… - RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-I… - Marco1999Busa : RT @Alessan35185579: @petregiamp Se siete onesti dovete ammettere che la pressione fiscale in Italia è insostenibile tranne che per i milio… - AndreaIbba16 : RT @iti_angelo: Morti per Covid, 16/07/2022: Italia: 79 Messico: 71 Austria: 1 Ce… -