Italia-Belgio oggi, Europei calcio femminile: orario, canale tv, programma, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 18 luglio 2022) L'attesa sta per finire, oggi si deciderà il destino dell'Italia agli Europei di calcio femminile 2022. Le azzurre di coach affronteranno questa sera in Inghilterra alle ore 21:00 il Belgio con l'obiettivo di vincere per poter sperare nella qualificazione ai quarti di finale (oltre al successo del Bel Paese, è indispensabile che l'Islanda non batta la Francia nell'altra partita del girone D). Per l'incontro odierno Bertolini punterà probabilmente sul trio offensivo Bonansea-Girelli-Giacinti. Dietro Gama dovrebbe aver recuperato senza troppi problemi dall'infortunio all'anca e potrebbe quindi partire dal primo minuto, mentre a centrocampo hanno buone possibilità di cominciare dall'inizio Bergamaschi-Rosucci-Simonetti. Per quanto riguarda le ospiti si dovrà porre attenzione soprattutto ...

