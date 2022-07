Italia Belgio, dentro o fuori: le probabili formazioni in vista della sfida decisiva (Di lunedì 18 luglio 2022) Italia Belgio, al Bertolini rilancia il tridente pesante: in difesa problemi per Sara Gama che rischia di non esserci Questa sera alle ore 21 andrà in scena l’ultima sfida del girone di qualificazione degli Europei Femminili tra Italia e Belgio. Per le azzurre è una partita da dentro o fuori. Serve soltanto vincere per sperare nel passaggio del turno e capire il risultato dell’Islanda contro la Francia. La Ct Bertolini cambierà qualcosa rispetto all’undici visto nel match precedente. Davanti ci sarà il tridente pesante con Giacinti e Bonansea a supporto di Girelli. Dietro potrebbe dare forfait Sara Gama, al suo posto Bartoli. Per il resto confermato il resto della squadra. probabili formazioni Italia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022), al Bertolini rilancia il tridente pesante: in difesa problemi per Sara Gama che rischia di non esserci Questa sera alle ore 21 andrà in scena l’ultimadel girone di qualificazione degli Europei Femminili tra. Per le azzurre è una partita da. Serve soltanto vincere per sperare nel passaggio del turno e capire il risultato dell’Islanda contro la Francia. La Ct Bertolini cambierà qualcosa rispetto all’undici visto nel match precedente. Davanti ci sarà il tridente pesante con Giacinti e Bonansea a supporto di Girelli. Dietro potrebbe dare forfait Sara Gama, al suo posto Bartoli. Per il resto confermato il restosquadra....

