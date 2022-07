Italia-Algeria: firma accordi ad Algeri (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - In corso ad Algeri la cerimonia per la firma di diversi accordi tra Italia e Algeria. A seguire il presidente Mario Draghi e il presidente Abdelmadjid Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - In corso adla cerimonia per ladi diversitra. A seguire il presidente Mario Draghi e il presidente Abdelmadjid Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

Pubblicità

ItalyMFA : #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - LaStampa : Draghi, la missione lampo e l’Algeria diventa il primo fornitore di gas per l’Italia - SegirtNews : Draghi in Algeria, primo fornitore di gas in Italia - fabiocossa64 : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… -