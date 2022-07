Italia-Algeria: Draghi, 'partner importante in campo energia e per stabilità Mediterraneo' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Questo vertice ultimo di una serie di incontri istituzionali tra i nostri Paesi". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. "L'Algeria è un partner molto importante nel campo energetico, dell'industria, della lotta alla criminalità e la ricerca di pace e stabilità nel Mediterraneo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Questo vertice ultimo di una serie di incontri istituzionali tra i nostri Paesi". Così il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. "L'è unmoltonelenergetico, dell'industria, della lotta alla criminalità e la ricerca di pace enel".

