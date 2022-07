Italia-Algeria: Draghi, 'amicizia storica, oggi rafforziamo percorso' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "oggi rafforziamo il percorso portato avanti negli ultimi mesi". Lo ha detto Mario Draghi nel suo intervento al Business forum ad Algeri e parlando, tra l'altro, di una "storica amicizia" tra Italia e Algeria. "La nostra partecipazione alla vita economica e sociale dell'Algeria non si è mai interrotta, nemmeno nei momenti più difficili della storia recente" e "abbiamo sempre trovato nuove occasioni e ragioni per lavorare insieme. Vogliamo continuare a farlo, a partire dai settori su cui si concentrerà il Business forum di oggi", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Gli accordi di oggi servono a creare nuove opportunità di collaborazione per i prossimi anni – per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "ilportato avanti negli ultimi mesi". Lo ha detto Marionel suo intervento al Business forum ad Algeri e parlando, tra l'altro, di una "" tra. "La nostra partecipazione alla vita economica e sociale dell'non si è mai interrotta, nemmeno nei momenti più difficili della storia recente" e "abbiamo sempre trovato nuove occasioni e ragioni per lavorare insieme. Vogliamo continuare a farlo, a partire dai settori su cui si concentrerà il Business forum di", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Gli accordi diservono a creare nuove opportunità di collaborazione per i prossimi anni – per il ...

