Italia-Algeria: Draghi, 'amicizia essenziale per sfide da affrontare, lavoriamo insieme' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'traperleche abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorareper la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo". Così il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune.

Pubblicità

Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi e de… - ItalyMFA : #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - attilasarti : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… - EuroDemos32 : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… -