Italia-Algeria | Draghi al palazzo presidenziale di Algeri | incontro con Tebboune

Pubblicità

ItalyMFA : #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - LaStampa : Draghi, la missione lampo e l’Algeria diventa il primo fornitore di gas per l’Italia - SkyTG24 : Draghi in Algeria, la missione del premier nel Paese primo fornitore di gas all'Italia - Lilia1Alg : RT @ItalyMFA: #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergovernativo Itali… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Draghi ad Algeri sancisce il sorpasso dell'#Algeria sulla Russia come 1° fornitore di #gas all'Italia; la NOC, il gigante… -

E visto che va inpotrebbe prendere spunto da una vecchia poesia Algerina di Mabrouka ... uno responsabile come Fratelli d'e un altro dei 'bimbi di Conte', all'opposizione...'. E allora ...Il presidente Mario Draghi è volato ad Algeri per presiedere il quarto vertice intergovernativo. L'importanza accordata dal nostro paese all'incontro è tale da congelare per qualche ...Il premier Mario Draghi è arrivato al palazzo presidenziale di Algeri, accolto dal presidente della Repubblica ... Quindi alle ore 13 (ora locale, le 14 in Italia) si svolgerà la erimonia di adozione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...